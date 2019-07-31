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Учеба | В 2019 году более 4 000 детей будут учиться в школах во вторую смену

31.07.2019|13:26
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В среду, 31 июля, на брифинге в Министерстве образования Пензенской области обсудили тему второй смены в школах региона.

«Проблема сохраняется. Более 4 000 детей пойдут во вторую смену. В основном это быстроразвивающиеся, строящиеся районы: Засечное, Дальнее Арбеково. Есть и сельские районы: села Чемодановка, Бессоновка», - перечислил министр образования Александр Воронков.

Острый вопрос стараются снять с повестки дня как можно скорее. Что касается Арбекова, то в 2019 году там планируется открыть школу на 800 мест, в 2020-м - еще одну на 1 100.

В Чемодановке в 2021 году хотят начать возводить новое образовательное учреждение, готовое принять 375 учеников. Уже поданы все документы на конкурс. Завершить строительство предполагается в 2022-м.

«В районе ГПЗ у нас вторая смена имеется, детский сад у нас там, где проблема с местами. Но там у нас выделенная земля. Сейчас прорабатывается включение данных объектов в финансирование», - заключил Александр Воронков.

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Гость|31.07.2019 13:58|

32 школа в две смены постоянно работает, а не только названные районы!

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