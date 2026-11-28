В Пензе продолжают устранять утечку на сетях холодного водоснабжения на пересечении улиц Суворова и Плеханова, сообщили ресурсники в своем канале в МАХ в 11:14 субботы, 28 ноября.
Работы проводились и 27-го числа. Тогда вскрыли асфальт.
Утечка произошла на водопроводе диаметром 600 мм. Как только поврежденный участок выявят, специалисты приступят к устранению аварии. На объекте задействовано 7 единиц спецтехники.
Работы выполняют без отключения домов от ресурса. Однако по ряду адресов на улицах Суворова и Плеханова может наблюдаться снижение напора воды.
23 ноября на перекрестке улиц Суворова и Плеханова уже устраняли утечку.