Вечером в воскресенье, 22 ноября, в центре Пензы, на улице Кирова, столкнулись «Лада-Веста» и «Лада-Гранта». Запись инцидента появилась в Сети в тот же день.

По словам очевидцев, водитель первого автомобиля не пропустил второго. «А должен был пропустить - помеха справа», - отметил горожанин.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 20:48. «Ладой-Вестой» управлял 48-летний мужчина, «Ладой-Грантой» - 37-летний.

Водитель второй машины и его пассажиры - женщина 1989 года рождения, девочка 2022-го и мальчик 2018-го - получили травмы. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.