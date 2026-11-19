В Пензе проводят проверку по факту ДТП в Военном городке, которое случилось утром в четверг, 19 ноября.

Около 7:10 напротив дома № 137 60-летний водитель микроавтобуса «Газель», перевозивший сотрудников организации, врезался в пункт выдачи заказов маркетплейса Ozon.

По информации пресс-службы площадки, у «Газели» отказали тормоза.

По данным прокуратуры, 9 человек, включая водителя микроавтобуса, получили в аварии травмы различной степени тяжести.

«Пострадавшие доставлены лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщили в региональном СУ СКР.

Следователи проводят проверку по признакам преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Будет исследовано техническое состояние микроавтобуса, условия его эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП», - добавили в ведомстве.