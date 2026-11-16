Пензячка вынесла из магазина конфеты и шоколад на 7 тысяч рублей

37-летней пензячке придется ответить за кражу конфет и шоколада из магазина в крупном торговом центре в Ближнем Арбекове. Сигнал тревоги поступил в Росгвардию вечером 15 ноября.

Сотрудники охраны и работники магазина на 2-м этаже ТЦ сообщили прибывшим с ражам порядка, что посетительница ходила по залу, рассматривая ассортимент.

Затем она стала складывать в принесенный с собой пакет разные кондитерские изделия, в том числе дорогостоящий шоколад и конфеты. После этого женщина прошла мимо касс, а у выхода ее перехватили охранники.

Информацию работников подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Стоимость похищенного товара составила 7 258 рублей.

Росгвардейцы задержали подозреваемую и передали ее прибывшим сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе ведомства.