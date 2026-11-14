На Западной Поляне иномарка загорелась во время движения

Происшествия

На Западной Поляне иномарка загорелась во время движения
Печать
Max

Вечером в пятницу, 13 ноября, около 18:00 на улице Мира в Пензе (Западная Поляна) во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Tiguan.

Очевидцы рассказали в Сети, что перед ЧП заметили на дороге мокрый след, а затем под капотом что-то хлопнуло. Пензенцы предположили, что причиной возгорания могло стать вытекшее топливо, масло или другая техническая жидкость, попавшая на горячие детали двигателя.

На помощь водителю вспыхнувшей иномарки пришли другие автомобилисты. Они применили огнетушители, а также воду.

На место быстро приехали пожарные, они окончательно ликвидировали возгорание. В ЧП никто не пострадал.

«Выгорело подкапотное пространство на площади 1 квадратный метр. На ликвидацию последствий происшествия привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники», - прокомментировали случившееся в региональном ГУ МЧС России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автомобиль пожар мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!