В ДТП в Шемышейском районе погиб 1 человек, 4 пострадали

Вечером в понедельник, 9 ноября, в Шемышейском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 17:15 на 24-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино столкнулись УАЗ «Патриот» с 65-летним водителем и «Лада-Гранта» с 44-летним мужчиной за рулем.

От полученных травм водитель «Гранты» скончался на месте. В аварии пострадали 4 человека:

- автомобилист, управлявший УАЗом, и его 54-летний пассажир, медики оказали им помощь на месте;

- пассажиры «Гранты», 36-летняя женщина и 14-летний мальчик, их госпитализировали.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщили в ГАИ Пензенской области.

9 ноября смертельное ДТП случилось в Бессоновском районе. 20-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась. Юноша и его 19-летний пассажир погибли.