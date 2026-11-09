За выходные в Пензенской области сбили 4 пешеходов, есть погибшая

Происшествия

За выходные в Пензенской области сбили 4 пешеходов, есть погибшая
Печать
Max

В минувшие выходные в Пензенской области случилось несколько ДТП с участием пешеходов. О них сообщили в ГАИ со ссылкой на предварительные данные.

Так, 7 ноября в 13:55 на проспекте Строителей в Пензе 23-летний водитель грузового автомобиля 5792Н-0000010-12 сбил 86-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

В этот же день в 21:22 на улице Володарского 21-летний юноша на «Ладе-Приоре» допустил наезд на 60-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.

8 ноября в 19:35 на проспекте Победы 21-летний водитель «Лады-Калины» сбил 25-летнюю женщину. Ей потребовалась медицинская помощь в условиях стационара.

Еще одна авария случилась 8-го числа в Пензенском районе. В 17:36 на 1-м километре дороги, соединяющей трассу Тамбов - Пенза и Колышлей, 48-летний мужчина на Nissan Almera сбил 14-летнего мальчика. Ребенка положили в больницу.

По каждому из случаев сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, заключили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп пешеход смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!