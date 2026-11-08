На восточном выезде из Кузнецка в ДТП погибли двое молодых людей

Происшествия

На восточном выезде из Кузнецка в ДТП погибли двое молодых людей
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В ночь на воскресенье, 8 ноября, на восточном выезде из Кузнецка случилось ДТП, в котором погибли двое молодых людей.

На восточном выезде из Кузнецка в ДТП погибли двое молодых людей

По предварительным данным, в 3:40, на 762-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и большегруз Dongfeng. Первым управлял юноша 2010 года рождения, вторым - 35-летний мужчина.

На восточном выезде из Кузнецка в ДТП погибли двое молодых людей

От полученных травм водитель «Лады» и его 18-летняя пассажирка скончались на месте, сообщили в областной ГАИ.

На восточном выезде из Кузнецка в ДТП погибли двое молодых людей

Сотрудникам Госавтоинспекции и полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

На восточном выезде из Кузнецка в ДТП погибли двое молодых людей

4-го числа на северной окраине Кузнецка 42-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом Schmitz насмерть сбил мужчину.

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