На восточном выезде из Кузнецка в ДТП погибли двое молодых людей

В ночь на воскресенье, 8 ноября, на восточном выезде из Кузнецка случилось ДТП, в котором погибли двое молодых людей.

По предварительным данным, в 3:40, на 762-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и большегруз Dongfeng. Первым управлял юноша 2010 года рождения, вторым - 35-летний мужчина.

От полученных травм водитель «Лады» и его 18-летняя пассажирка скончались на месте, сообщили в областной ГАИ.

Сотрудникам Госавтоинспекции и полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

4-го числа на северной окраине Кузнецка 42-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом Schmitz насмерть сбил мужчину.