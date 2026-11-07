В Пензе за день сбили 3 пешеходов, в том числе ребенка

Происшествия

В Пензе за день сбили 3 пешеходов, в том числе ребенка
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В пятницу, 6 ноября, в Пензе случилось три ДТП с участием пешеходов, сообщили в областной ГАИ.

Так, в 6:30 на проспекте Победы 67-летний водитель Honda сбил 41-летнего мужчину.

Два других ДТП случились вечером. В 18:00 на улице Лермонтова 63-летний автомобилист за рулем «Лады-Гранты» наехал на девочку 2012 года рождения.

В 18:05 на улице Кирова, рядом с кинотеатром «Октябрь», 68-летний водитель Mercedes-Benz сбил 51-летнюю женщину.

Кадры с места этого ДТП выложили в Сети. Очевидцы сообщили, что пешеход попала под колеса маршрутки № 9м. По их словам, женщина пересекала дорогу в неположенном месте.

В Пензе за день сбили 3 пешеходов, в том числе ребенка

Все пешеходы получили травмы, медики госпитализировали их.

По факту происшествий проводят проверку, сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося.

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