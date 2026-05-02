В Малосердобинском районе пропала 35-летняя женщина

Происшествия

Печать
Max

Родственники и волонтеры разыскивают 35-летнюю жительницу села Малая Сердоба Ольгу Геннадьевну Михееву. 30 апреля женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Ориентировку на пропавшую распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 2 мая.

Рост женщины 150 сантиметров, телосложение худощавое. У Ольги Михеевой темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на сельчанке были черная куртка, зеленые с черными полосками штаны, зеленая кофта, черные галоши и того же цвета шапка.

У Ольги Михеевой отставание в развитии.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поиск розыск волонтер
 
 
 
 
 

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!