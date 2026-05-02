В Малосердобинском районе пропала 35-летняя женщина

Родственники и волонтеры разыскивают 35-летнюю жительницу села Малая Сердоба Ольгу Геннадьевну Михееву. 30 апреля женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Ориентировку на пропавшую распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 2 мая.

Рост женщины 150 сантиметров, телосложение худощавое. У Ольги Михеевой темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на сельчанке были черная куртка, зеленые с черными полосками штаны, зеленая кофта, черные галоши и того же цвета шапка.

У Ольги Михеевой отставание в развитии.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.