В селе Пионер Кузнецкого района случился пожар в жилом доме

Происшествия

В селе Пионер Кузнецкого района случился пожар в жилом доме
Печать
Telegram

В четверг, 29 января, в с. Пионер Кузнецкого района случился пожар в жилом доме, сообщили в МЧС.

Строение на улице Солнечной загорелось в первой половине дня - сигнал поступил диспетчеру в 11:53.

На тушение выезжали 9 человек на 3 спецмашинах.

«В результате пожара огнем повреждена стена и кровля жилого дома на общей площади 10 кв. м. Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

По данным на 28 января, на территории Пензенской области с начала года было ликвидирован 111 пожаров - на 48% больше, чем в январе 2025-го. Погибли 7 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар возгорание мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!