В селе Пионер Кузнецкого района случился пожар в жилом доме

В четверг, 29 января, в с. Пионер Кузнецкого района случился пожар в жилом доме, сообщили в МЧС.

Строение на улице Солнечной загорелось в первой половине дня - сигнал поступил диспетчеру в 11:53.

На тушение выезжали 9 человек на 3 спецмашинах.

«В результате пожара огнем повреждена стена и кровля жилого дома на общей площади 10 кв. м. Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

По данным на 28 января, на территории Пензенской области с начала года было ликвидирован 111 пожаров - на 48% больше, чем в январе 2025-го. Погибли 7 человек.