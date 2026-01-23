Атака БПЛА: в Пензе пожар на нефтебазе тушат более 100 человек

Атака БПЛА: в Пензе пожар на нефтебазе тушат более 100 человек
В Пензе продолжается борьба с огнем, охватившим нефтебазу. Для тушения привлекли более 100 человек и 22 спецмашины, рассказал губернатор Олег Мельниченко. Также задействовали 2 пожарных поезда.

Возгорание на нефтебазе произошло после атаки БПЛА около 4:00 пятницы, 23 января. На объект упали обломки летательных аппаратов.

Всего система ПВО в Пензе уничтожила 4 беспилотника. Жители областного центра в Сети сообщили, что слышали несколько взрывов.

Ликвидация последствий нападения стала главной темой утреннего заседания в региональном правительстве.

«На объекте развернута группа оперативного штаба. Самое главное, что никто не погиб, не пострадал, не получил ранений», - подчеркнул Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

