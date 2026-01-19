В СКР рассказали о деле по факту гибели гимнаста в «Буртасах»

В СКР рассказали о деле по факту гибели гимнаста в «Буртасах»
Обвинение по делу о гибели 19-летнего гимнаста из Индонезии во дворца спорта «Буртасы» никому не предъявлялось, сообщили в областном управлении СКР на пресс-конференции в понедельник, 19 января.

Трагедия случилась в сентябре. 13-го числа юноша, выполняя упражнения на перекладине, при приземлении в яму с поролоновым наполнителем повредил шею.

Его госпитализировали, но травма оказалась слишком тяжелой. 24 сентября гимнаст скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в управлении, проведены необходимые следственные действия, назначены экспертизы, в том числе по техническому состоянию спортивного инвентаря. Они будут готовы в феврале-марте.

По их результатам дадут окончательную юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые были ответственны за подготовку спортивных мероприятий и за организацию тренировочного процесса.

