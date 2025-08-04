В Кузнецке госпитализировали мотоциклиста после ДТП

04.08.2025 | 11:37

В субботу, 2 августа, в Кузнецке в ДТП пострадал мотоциклист. Авария случилась на улице Катаева.

В 9:33 столкнулись автомобиль ГАЗ, которым управлял 69-летний мужчина, и мотоцикл Yamaha с 37-летним водителем.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Вечером 28 июля на улице Карпинского в Пензе столкнулись Audi A6 и и мотоцикл Yamaha FZ6. 38-летний мужчина, который управлял последним, погиб.