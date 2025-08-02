В Пензенской области пропал 17-летний подросток

02.08.2025 | 11:35

В Пензенской области разыскивают 17-летнего Ярослава Игоревича Максимова из поселка Кичкилейка. Подросток пропал 1 августа, у него диагностировано отставание в развитии.

В субботу, 2 августа, ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Ярослава Максимова - 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серые.

В день исчезновения на нем были коричневая футболка, черные штаны и сланцы того же цвета.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.