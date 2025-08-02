02.08.2025 | 04:55

На территории города Пензы объявлен режим «Воздушная опасность», об этом в 4:49 субботы, 2 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании», - предупредил он.

Тем, кто на улице, следует зайти в ближайшее укрытие и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала.

Расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий, можно узнать по ссылке.

Ранним утром субботы, 2 августа, Пензу атаковали вражеские беспилотники. Горожане услышали несколько хлопков.

На территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Мобильный интернет ограничен.