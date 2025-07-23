Кидались стульями: 2 пензячки поругались в баре на ул. Московской

23.07.2025 | 16:24

В ночь на среду, 23 июля, в ночном баре на улице Московской, давно ставшем головной болью для правоохранителей и властных структур, произошел очередной конфликт.

2 девушки начали выяснять отношения в заведении, а продолжили на улице. На место пришлось выезжать сотрудникам полиции и Росгвардии.

По словам очевидцев, рассказавших об инциденте в Telegram, его участницы кидались стульями.

Когда девушки были на улице, вокруг собралось много людей. К уже прибывшим на вызов полицейским присоединились бойцы Росгвардии, чтобы при необходимости оказать содействие в пресечении беспорядка.

«Конфликт был своевременно прекращен, его участники доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства», - сообщили в областном управлении Росгвардии.