В ДТП в Пензенском районе погибли 4 человека, в их числе дети

19.07.2025 | 10:28

В прокуратуре Пензенской области сообщили подробности ДТП, которое случилось утром в субботу, 19 июля, в Пензенском районе рядом с селом Большая Елань.

По предварительным данным, около 7:00 на 6-м километре дороги Р-207 столкнулись грузовая «Газель» и Renault Logan. Грузовик загорелся.

В ДТП погибли 4 человека: водитель и пассажиры иномарки, в их числе двое детей. Травмы получили 3 человека, ехавшие в грузовике. Медики госпитализировали их.

«На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего, координации действий спецслужб выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

По факту ДТП проводят проверку, ее ход контролирует надзорное ведомство.