ДТП под Ломовом: водителя увезли в больницу из-за сильного опьянения

18.04.2025 | 15:35

В четверг, 17 апреля, в Пензенской области случилось 2 ДТП с опрокидыванием автомобилей.

Первая авария произошла в Нижнеломовском районе. По предварительным данным, в 9:50 на 14-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Новый Шуструй 49-летний мужчина, ехавший на «Ладе-Калине», не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

«В результате происшествия водитель автомобиля не пострадал, но был госпитализирован из-за сильного алкогольного опьянения. Его пассажир был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и отпущен», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Второе ДТП случилось в Мокшанском районе. В 19:30 на 601-м километре трассы М-5 столкнулись Nissan Tiida (им управлял 19-летний парень) и JAC T6 (за рулем был 45-летний мужчина). После удара Nissan оказался в кювете, где опрокинулся.

Молодой человек получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

По фактам обеих аварий сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.