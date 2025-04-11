В Пензе после ДТП на ул. Калинина госпитализировали мотоциклиста

11.04.2025 | 10:50

В Первомайском районе Пензы произошло ДТП, в результате которого был госпитализирован с травмами мотоциклист.

10 апреля в 11:43 напротив дома № 102 на улице Калинина столкнулись Renault Kangoo, Hyundai Santa Fe и мотоцикл Yamaha YZF-R1.

Автомобилями управляли мужчины 1986 и 1959 годов рождения, двухколесным транспортным средством - 22-летний пензенец. В аварии пострадал только он.

По факту случившегося проводится проверка.

В Никольске 10 апреля произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Погибла 73-летняя женщина.