В районе Зари пожар охватил полкилометра поля

04.04.2025 | 21:05

Вечером в пятницу, 4 апреля, в Пензе случилось сразу несколько пожаров.

Первый произошел в районе Зари - загорелось поле. Сигнал в МЧС поступил в 18:33. На борьбу с огнем направили 8 пожарных на 2 спецмашинах. Пламя охватило 500 кв. м, его удалось потушить.

Второй пожар случился на Шуисте. По словам очевидцев, около стадиона «Спартак» загорелась трава.

Всего в Пензенской области с начала суток и до 19:35 зафиксировали более 35 пожаров, сообщили в МЧС.

Пожароопасный сезон в регионе наступил 25 марта, он продлится до 15 октября. До 30 апреля должны провести опашку на границах областного центра и микрорайонов, рядом с которыми вероятно горение сухой травы на больших площадях, в том числе на территориях, прилегающих к лесу.

Источник видео и фото № 1 - чат Октябрьского района Пензы.