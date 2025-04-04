В Пензе разыскивают 17-летнего Максима Страмова

04.04.2025 | 09:34

В Пензе разыскивают 17-летнего Максима Руслановича Страмова. В четверг, 3 апреля, юноша вышел из дома и не вернулся.

Ориентировку на пропавшего распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Максима Страмова - 160 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие темные волосы и карие глаза.

В день исчезновения на подростке были коричневая кожаная куртка, синие джинсы, черные ботинки и синяя кепка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.