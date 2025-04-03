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Происшествия

В Терновке водитель автобуса сбил подростка, момент попал на видео

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Утром в четверг, 3 апреля, на улице Центральной в Пензе (Терновка) случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 7:32 на нерегулируемом переходе напротив ТРЦ «Ритэйл» 45-летний водитель автобуса марки ПАЗ сбил подростка 2008 года рождения.

Момент аварии появился в Сети. На кадрах видно, что шофер, двигавшийся в сторону аэропорта, не замедлился перед зеброй, а пешеход выбежал на проезжую часть со стороны дома 20а на ул. Экспериментальной, не убедившись, что ему уступают.

После удара подросток упал на бок, но быстро встал и самостоятельно дошел до тротуара. В областной Госавтоинспекции уточнили, что он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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