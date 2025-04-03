В Терновке водитель автобуса сбил подростка, момент попал на видео

03.04.2025 | 16:11

Утром в четверг, 3 апреля, на улице Центральной в Пензе (Терновка) случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 7:32 на нерегулируемом переходе напротив ТРЦ «Ритэйл» 45-летний водитель автобуса марки ПАЗ сбил подростка 2008 года рождения.

Момент аварии появился в Сети. На кадрах видно, что шофер, двигавшийся в сторону аэропорта, не замедлился перед зеброй, а пешеход выбежал на проезжую часть со стороны дома 20а на ул. Экспериментальной, не убедившись, что ему уступают.

После удара подросток упал на бок, но быстро встал и самостоятельно дошел до тротуара. В областной Госавтоинспекции уточнили, что он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

По факту аварии сейчас проводится проверка.