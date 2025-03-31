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Происшествия

Подростки на питбайке: появились новые кадры с места аварии в Пензе

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Областная Госавтоинспекция обнародовала кадры с места ДТП, случившегося вечером в воскресенье, 30 марта, на выезде из Пензы.

Подростки на питбайке: появились новые кадры с места аварии в Пензе

По предварительным данным, авария произошла в 19:04 вблизи пересечения улиц Перспективной и Рябова (Терновка), на дороге к селу Лебедевка.

Столкнулись питбайк марки KAYO, за рулем которого находился юноша 2010 года рождения, и автомобиль «Лада-Веста» под управлением мужчины 1960 года рождения.

Подростки на питбайке: появились новые кадры с места аварии в Пензе

Юный мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Ехавшей вместе с ним девушке 2008 года рождения медики оказали помощь на месте, доставлять ее в больницу не понадобилось.

Подростки на питбайке: появились новые кадры с места аварии в Пензе

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Подростки на питбайке: появились новые кадры с места аварии в Пензе

Сотрудники ГАИ предупредили, что 1 апреля проведут профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ», направленное на выявление нарушителей среди мотоциклистов.

«К сожалению, некоторые водители мотоциклов пренебрегают правилами безопасности и подвергают свою жизнь опасности. Среди самых распространенных нарушений - превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, а также выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», - перечислили в Госавтоинспекции.

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Источник — фото и видео областной ГАИ
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