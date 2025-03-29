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Происшествия

Пожар на Маяке унес жизнь 47-летнего пензенца

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В субботу, 29 марта, в Пензе произошел смертельный пожар в микрорайоне Маяк.

Сигнал о возгорании в 2-м переулке Верещагина поступил на пульт дежурного в 8:08. На борьбу с огнем прибыли 15 человек личного состава, использовалось 4 единицы спецтехники.

Огонь уничтожил деревянный частный дом площадью 100 кв. м.

«Обнаружен погибшим мужчина 1977 года рождения. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 марта в Кузнецке произошло возгорание в 16-квартирном доме на улице Пушкина. Пожарные эвакуировали 17 человек, в том числе 2 детей, но 2 женщины, одной из которых было 50 лет, другой - 69, погибли.

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Источник — видео, фото «Пенза новости»
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