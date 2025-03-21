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Происшествия

В Каменском районе мужчина решил убраться и чуть не спалил дом

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В пятницу, 21 марта, в селе Варваровка Каменского района случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 11:48.

В Каменском районе мужчина решил убраться и чуть не спалил дом

Как выяснилось, на улице Луговой мужчина едва не спалил дом. Он решил навести порядок на приусадебном участке, собрал сухую траву и поджег ее. Когда подул ветер, огонь перекинулся на близлежащую территорию.

«Площадь пожара составила более 2 500 квадратных метров, сгорели 6 тюков сена и деревянный навес площадью 40 квадратных метров», - уточнили в МЧС.

В Каменском районе мужчина решил убраться и чуть не спалил дом

На борьбу с огнем выезжали 5 спасателей, задействовались 2 спецмашины, распространения пламени на дом не допустили.

«На мужчину составлен административный протокол за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травянистой растительности и мусора», - добавили в ведомстве.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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