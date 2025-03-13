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Происшествия

В баре на Московской 18-летний пензенец потерял контроль над собой

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В среду, 12 марта, в ночном клубе на улице Московской в Пензе вновь случился инцидент, вмешаться в который пришлось правоохранителям.

«Сотрудники вневедомственной охраны выполняли задание в соседнем здании, когда из увеселительного заведения вышел сильно пьяный парень и начал выкрикивать в их адрес нелицеприятные эпитеты. Затем молодой человек вернулся в помещение, а когда в половине второго ночи бойцы уже закончили свою работу, им поступил вызов из бара», - рассказали подробности в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Когда бойцы зашли в зал, они увидели того же молодого человека: он приставал к администратору и кричал на него нецензурной бранью.

Росгвардейцы сделали хулигану замечание и попытались утихомирить его, однако тот продолжил бесчинство. 18-летнего пензенца задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол.

В баре на Московской регулярно фиксируют правонарушения. Так, 19 февраля пьяный молодой человек бросался на посетителей, пытался устроить драку и громко сквернословил. В конце концов хулиган упал, а когда приехала скорая помощь, встретил медиков нецензурной бранью.

На ночной клуб поступает множество жалоб от местных жителей, этот вопрос поднимали даже депутаты гордумы.

Кроме того, заведение с нехорошей репутацией притягивает несовершеннолетних. Во время рейда правоохранители выявили двух подростков, распивавших спиртные напитки. На них составили административные протоколы и привлекли родителей к ответственности.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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