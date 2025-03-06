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Происшествия

В Мокшанском районе Hyundai после ДТП превратился в груду металла

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Утром в среду, 5 марта, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

В Мокшанском районе Hyundai после ДТП превратился в груду металла

По предварительным данным, около 7:00 на 373-м километре трассы Саратов - Нижний Новгород, между селом Сумароково и деревней Черниговкой, столкнулись два автомобиля: КамАЗ и Hyundai Solaris.

После удара грузовик вынесло в кювет, легковая машина превратилась в груду металла, водитель Hyundai оказался зажат внутри.

В Мокшанском районе Hyundai после ДТП превратился в груду металла

«Оперативно прибыв к месту ДТП, спасатели совместно с пожарными при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину, извлекли из салона и передали бригаде скорой помощи», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

Очевидцы последствий аварии в соцсетях отметили, что столкновение было лобовым, пострадали два человека. Эта информация уточняется.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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