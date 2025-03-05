В Пензе при пожаре на проспекте Строителей спасли двух человек

05.03.2025 | 09:49

Вечером во вторник, 4 марта, на проспекте Строителей в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 21:25.

В 1-комнатной квартире дома № 166 загорелся кухонный гарнитур. Площадь, пройденная огнем, составила 2 квадратных метра.

На тушение выехали 12 человек личного состава, они задействовали три спецмашины. Распространения пламени удалось не допустить.

«Спасены два человека», - сообщили в пресс-службе главного управления.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.