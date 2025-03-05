В Пензе на виду у полиции сбили пешехода, момент попал на камеру

05.03.2025 | 13:50

В ночь на среду, 5 марта, на пересечении улиц Чаадаева и Долгорукова в Пензе сбили пешехода. Момент ДТП попал на камеру и днем появился в Сети.

На кадрах видно, как в 0:07 на проезжую часть выходят молодой человек и девушка, а машины останавливаются у перехода, пропуская их. Светофор для автомобилистов работает в режиме желтого мигания.

Когда пешеходы уже прошли половину пути, по одной из полос на перекресток выехал Volkswagen. Девушка успела резко остановиться и избежала столкновения, а ее спутника подбросило в воздух.

В момент случившегося вблизи того же перекрестка проезжал автомобиль полиции. После ДТП правоохранители включили проблесковые маячки и направились к месту аварии.

«Мужчину, которого сбил водитель Volkswagen, увезли на скорой помощи», - рассказал один из очевидцев.