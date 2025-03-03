В районе завода на ул. Гагарина случился серьезный пожар

03.03.2025 | 16:48

В Пензе в понедельник, 3 марта, в районе бетонного завода на улице Гагарина, 1, случился серьезный пожар - загорелась цистерна с остатками нефтепродуктов.

Кадры появились в Сети. На них видно, как с территории предприятия поднимаются клубы черного дыма.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал поступил в 16:04. Подразделения прибыли на место.

UPD: в 17:31 в пресс-службе сообщили, что горение ликвидировано на площади 70 кв. м. На тушение привлекалось 11 пожарных, были использованы две спецмашины.

Ранее в Терновке загорелось производственное здание. Пламя постепенно охватило площадь в 800 кв. м, угрожая перекинуться на другие объекты, но этого не допустили.