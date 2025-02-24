В лесу под Пензой несколько дней искали мужчину и нашли его труп

24.02.2025 | 12:17

На протяжении нескольких дней в лесу вблизи села Воскресеновка Пензенского района искали пропавшего 34-летнего мужчину.

Его родственники обратились за помощью в полицию, откуда сигнал поступил в пожарно-спасательный центр.

Сотрудники ППСЦ вместе с волонтерами и родными мужчины на снегоходах объезжали различные участки леса, 23 февраля пропавшего нашли мертвым.

«Тело погибшего было транспортировано в село Воскресеновка, где передано представителям полиции», - сообщили в центре.

В УМВД России по Пензенской области уточнили, что мужчина числился пропавшим с 18 февраля.