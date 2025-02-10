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Происшествия

В Кузнецке мужчина сорвался с третьего этажа

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В Кузнецке на улице Белинского мужчина сорвался с высоты и упал, ударившись о козырек подъезда. ЧП случилось на глазах у прохожих.

Происходившее сняла на видео пара молодых людей. Запись появилась в кузнецком телеграм-канале поздним вечером в воскресенье, 9 февраля.

Кадры молодые люди сделали днем. На них видно, что мужчина упал не сразу. Несколько минут ему удавалось удерживаться на высоте. Кузнечанин цеплялся за металлическую деталь, выступавшую из стены. Он завис между третьим и вторым этажом, пытался подтянуться.

Падая, мужчина ударился о козырек верхней частью тела. На помощь к нему поспешили те, кто снимал видео. Они же и вызвали скорую.

Кузнечанин остался жив. В комментариях под постом сообщается, что он получил открытую черепно-мозговую травму, его увезли в больницу.

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Источник — видео телеграм-канала «Подслушано в Кузнецке»
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