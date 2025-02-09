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Происшествия

В Пензе дом на Баркове тушили 36 пожарных

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В воскресенье, 9 февраля, в Пензе в садовом товариществе «Искра» в районе Барковки загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:49. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Столб дыма и огня видели жители нескольких районов Пензы, а также Засечного. Кадры с места происшествия в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал читатель.

В Пензе дом на Баркове тушили 36 пожарных

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на тушение огня привлекли 9 единиц техники и 36 спасателей.

В Пензе дом на Баркове тушили 36 пожарных

«Существовала угроза распространения огня на соседние строение, благодаря быстрым и грамотным действиям сотрудников МЧС России этого не допущено», - рассказали в ведомстве.

В ЧП никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания. Проводится проверка.

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Источник — видео ГУ МЧС России по области
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