Новые кадры с места смертельного ДТП: от Ford осталась только половина

09.02.2025 | 10:12

МКУ Городищенского района «Служба спасения» опубликовала новые кадры с месте смертельного ДТП, которое произошло утром в субботу, 8 февраля.

В 8:15 на 13-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись Ford Focus под управлением 43-летнего мужчины и Mercedes, за рулем которого находился 28-летний автомобилист.

Водитель Ford и его 39-летняя пассажирка скончались на месте. Управлявший Mercedes молодой человек и 20-летняя девушка, ехавшая с ним, получили травмы, их доставили в 6-ю городскую больницу Пензы.

На фото с места происшествия видно, что от Ford, после удара вылетевшего в кювет, осталась только половина. Передняя часть превратилась в обломки.

В телеграм-канале «Подслушано Городищенский район» сообщили, что в автокатастрофе погибла фельдшер Пензенской областной станции скорой медицинской помощи и ее муж. У пары остались трое детей: 19-летний сын и две дочери. Старшей девочке 17 лет, младшей - 8.