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Происшествия

Массовая драка на дороге в Терновке попала на видео

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На улице Терновского в Пензе на дороге избили мужчину. Происходившее запечатлел видеорегистратор водителя.

Кадры опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» вечером в субботу, 8 февраля. Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Слава», на полосе движения в сторону пересечения с улицей Ново-Терновской.

Конфликт развернулся на проезжей части и препятствовал движению. Мужчина и женщина избивали ногами лежавшего на дороге человека. Агрессоров остановили двое мужчин.

Затем пострадавшему помогли подняться. Пошатываясь, он подошел к автомобилю, стоявшему в крайней правой полосе, привалился к его боку.

Один из комментировавших пост пользователей написал, что это были семейные разборки. Поссорившихся родственников пытались разнять как могли.

«Штраф за переход в неположенном месте?» - пошутил другой комментатор.

Больше всего пензенцев поразила участвовавшая в избиении женщина. Она пинала лежавшего ногой до тех пор, пока ее не остановили.

Ранее в Терновке неизвестный на улице избил супружескую пару. Информация о случившемся и запись появились в Сети. На кадрах видно, как агрессор нанес серию ударов кулаком по голове лежавшей на асфальте женщины. Через некоторое время подбежал другой мужчина, который оттолкнул нападавшего.

Пострадавшая пензячка обратилась в полицию.

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Источник — видео группы «Автохам Пенза»
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