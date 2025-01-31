В Пензенском районе в ДТП попали три машины одной марки

31.01.2025 | 13:37

В четверг, 30 января, в Пензенском районе за короткое время случилось 2 схожих ДТП. В них попали 3 автомобиля «Лада»: 2 - модели «Гранта», третий - «Ларгус». В обеих авариях пострадали пассажирки машин.

Первый инцидент произошел в 6:40 на 268-м км трассы Тамбов - Пенза. Недалеко от остановки дачных автобусов «Сурские зори» 48-летняя женщина, управлявшая «Ладой-Грантой», врезалась в дорожное ограждение.

Прибывшая бригада медиков оказала помощь 18-летней девушке и отпустила ее. Еще одна пассажирка, 17 лет, получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

Вторая авария произошла в 8:30 в селе Засечном. Напротив дома № 10 на улице Алой столкнулись «Лада-Гранта» с 38-летним водителем и «Лада-Ларгус» с 29-летним мужчиной за рулем.

Сидевшая в «Гранте» 27-летняя пассажирка получила ранения, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.