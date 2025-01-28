Не убийство: в СКР прокомментировали смерть девушки на ул. Беляева

28.01.2025 | 11:46

Во вторник, 28 января, по пензенским группам в соцсетях распространилась информация, что в общежитии университета архитектуры и строительства якобы убили студентку, а затем инсценировали ее суицид.

Как выяснилось, из всего опубликованного достоверным фактом является лишь смерть 20-летней девушки. Ее тело было обнаружено в квартире дома на улице Беляева.

«При осмотре места происшествия на теле погибшей не зафиксировано каких-либо повреждений, свидетельствующих о причинении ей смерти третьим лицом», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Кроме того, по информации следствия, погибшая не являлась студенткой ПГУАС.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам следователь примет процессуальное решение.