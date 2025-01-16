В Пензенской области за день в ДТП попали 3 пешехода

16.01.2025 | 09:42

В среду, 15 января, в Пензенской области случилось 3 ДТП, в которых пострадали пешеходы. О них рассказали в Госавтоинспекции.

Первая авария произошла в Пензе в 7:15. По предварительным данным, напротив дома № 89 на улице Московской (у драмтеатра) 69-летний водитель Renault Sandero сбил 49-летнюю женщину.

Второе ДТП случилось в Кузнецке в 7:50. Около дома № 49 на улице Маяковского 32-летний автомобилист на Citroen C4 наехал на 57-летнюю женщину.

Третья авария имела место в 17:40 в Пензе. Напротив дома № 30а на улице Баумана (у памятника реактивной установке «Катюша») 39-летний водитель Ford Focus сбил 24-летнюю женщину.

Все пешеходы получили травмы, им потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедших ДТП», - сообщили в Госавтоинспекции.