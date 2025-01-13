В Бековском районе в сгоревшем доме нашли еще один труп

13.01.2025 | 17:38

На месте пожара в поселке Плодосовхоз Бековского района обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом вечером в понедельник, 13 января, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Возгорание в жилом трехквартирном доме на улице Почтовой случилось ночью. Сигнал о нем поступил в 1:37. На место выехали 10 человек на 4 спецмашинах.

Площадь, пройденная огнем, составила 52 квадратных метра. Одна квартира оказалась уничтожена полностью, вторая пострадала частично.

При тушении пожарные сперва нашли тело одного мужчины, позднее стало известно о втором трупе. Это 54-летний хозяин и его 45-летний гость.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

По предварительной версии, трагедия случилась из-за неосторожности при курении.