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Происшествия

В Бековском районе в сгоревшем доме нашли еще один труп

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На месте пожара в поселке Плодосовхоз Бековского района обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом вечером в понедельник, 13 января, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Возгорание в жилом трехквартирном доме на улице Почтовой случилось ночью. Сигнал о нем поступил в 1:37. На место выехали 10 человек на 4 спецмашинах.

Площадь, пройденная огнем, составила 52 квадратных метра. Одна квартира оказалась уничтожена полностью, вторая пострадала частично.

В Бековском районе в сгоревшем доме нашли еще один труп

При тушении пожарные сперва нашли тело одного мужчины, позднее стало известно о втором трупе. Это 54-летний хозяин и его 45-летний гость.

В Бековском районе в сгоревшем доме нашли еще один труп

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

По предварительной версии, трагедия случилась из-за неосторожности при курении.

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Источник — фото № 2 областного ГУ МЧС РФ, фото № 3 областного СУ СКР
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