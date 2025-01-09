В Богословке водитель автомобиля Ford Focus погиб в ДТП

09.01.2025 | 15:34

В селе Богословка Пензенского района в ДТП погиб мужчина. Трагедия случилась поздним вечером 7 января.

По предварительным данным, в 22:00 напротив дома № 7 на улице Советской автомобиль Ford Focus слетел в кювет, после чего врезался в препятствие.

65-летний водитель скончался на месте, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

4 января в Пензенской области случилось еще одно смертельное ДТП. В Нижнеломовском районе на трассе М-5 столкнулись «Лада-Гранта» с 19-летним водителем и «Газель» с 58-летним.

Молодой человек, управлявший легковым автомобилем, и пассажир «Гранты» погибли.