Сетевое издание|18+|Пятница|3 янв 2025|23:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В Сосновоборске пожарные вывели 5 человек из горящего дома

Печать
Telegram

В ночь на пятницу, 3 января, в рабочем поселке Сосновоборск произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире 2-квартирного дома на улице Ленина поступило диспетчеру в 1:54.

На борьбу с огнем прибыли пожарные на двух спецавтомобилях. Они эвакуировали 5 жильцов дома.

В Сосновоборске пожарные вывели 5 человек из горящего дома

Пламя повредило кухню, коридор и чердак на общей площади 21 кв. м. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.

В Сосновоборске пожарные вывели 5 человек из горящего дома

Причины пожара устанавливают специалисты. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

29 декабря в селе Дубасово Сердобского района загорелся деревянный дом. 62-летний хозяин погиб. По предварительной версии, причиной возгорания стали неправильное устройство и эксплуатация печи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ОНД и ПР Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского районов
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте