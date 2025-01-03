В Сосновоборске пожарные вывели 5 человек из горящего дома

03.01.2025 | 15:08

В ночь на пятницу, 3 января, в рабочем поселке Сосновоборск произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире 2-квартирного дома на улице Ленина поступило диспетчеру в 1:54.

На борьбу с огнем прибыли пожарные на двух спецавтомобилях. Они эвакуировали 5 жильцов дома.

Пламя повредило кухню, коридор и чердак на общей площади 21 кв. м. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.

Причины пожара устанавливают специалисты. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

29 декабря в селе Дубасово Сердобского района загорелся деревянный дом. 62-летний хозяин погиб. По предварительной версии, причиной возгорания стали неправильное устройство и эксплуатация печи.