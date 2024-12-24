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Происшествия

В ДТП, ставшем причиной пробки в Арбекове, пострадали 2 человека

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Стали известны подробности ДТП, которое случилось ранним утром на Арбековском путепроводе. Из-за аварии образовалась огромная пробка, движение в центр было затруднено.

По предварительным данным, ДТП случилось в 6:40. Рядом с домом № 43 на Большой Бугровке столкнулись Renault Sandero под управлением 59-летнего водителя и «Шевроле-Нива» с 40-летним мужчиной за рулем, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

В ДТП, ставшем причиной пробки в Арбекове, пострадали 2 человека

Кадры последствий аварии опубликовали в Сети. У обеих машин разбиты передние части. У Renault повреждения сильнее.

В ДТП, ставшем причиной пробки в Арбекове, пострадали 2 человека

В ДТП пострадали оба водителя. Автомобилисту из «Шевроле-Нивы» помощь оказали на месте, госпитализация мужчине не потребовалась. Водитель Renault оказался на больничной койке.

В ДТП, ставшем причиной пробки в Арбекове, пострадали 2 человека

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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Источник — фото группы «Автохам Пенза»
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