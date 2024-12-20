Пензячка устроила погром в ресторане на дне рождения подруги

20.12.2024 | 10:06

31-летняя пензячка устроила погром на дне рождения подруги в ресторане на улице Кирова. Мероприятие закончилось приездом росгвардейцев.

Это случилось ночью 19 декабря. Горожанка отмечала праздник в компании, переборщила с алкоголем и начала вести себя буйно. По словам сотрудников заведения, она закидывала ноги на столы, мебель падала, а посуда разбивалась.

«Администраторы и персонал ресторана попытались прервать хулиганские выходки, попросив женщину покинуть заведение, однако конфликт продолжал набирать обороты, а разбитой посуды становилось все больше», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В 3:30 была вызвана полиция. Пензячку задержали. Ущерб от ее действий составил 34 100 рублей.

«Свой поступок гражданка объяснила тем, что «когда она отдыхает, то делает это по полной», - рассказали в Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции.