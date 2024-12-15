На проспекте Строителей с 5-го этажа дома выпал 31-летний мужчина

15.12.2024 | 10:33

В Пензе ночью в субботу, 14 декабря, на проспекте Строителей случилось ЧП. С 5-го этажа дома № 114 выпал мужчина.

Момент появился в Сети. На кадрах видно, как человек стоит на карнизе у окна, потом пытается слезть вниз, держась за соседний балкон, но срывается и падает.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в 23:21 поступил сигнал от очевидца. Полицейские незамедлительно прибыли на место.

Выяснилось, что пострадавший - 31-летний мужчина. Его госпитализировала бригада скорой помощи.

«Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - отметили в УМВД.

Ранее в Пензе на улице Кижеватова при падении с высоты погибла 36-летняя женщина.