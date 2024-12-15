На проспекте Строителей с 5-го этажа дома выпал 31-летний мужчина

В Пензе ночью в субботу, 14 декабря, на проспекте Строителей случилось ЧП. С 5-го этажа дома № 114 выпал мужчина.
Момент появился в Сети. На кадрах видно, как человек стоит на карнизе у окна, потом пытается слезть вниз, держась за соседний балкон, но срывается и падает.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в 23:21 поступил сигнал от очевидца. Полицейские незамедлительно прибыли на место.
Выяснилось, что пострадавший - 31-летний мужчина. Его госпитализировала бригада скорой помощи.
«Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - отметили в УМВД.
Ранее в Пензе на улице Кижеватова при падении с высоты погибла 36-летняя женщина.
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