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Происшествия

В Пензе 65 многоквартирных жилых домов оставили без тепла

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Днем в четверг, 12 декабря, из-за ремонта тепловых сетей на улице Аустрина в Пензе часть города осталась без отопления.

В зону отключения ресурса попали 65 многоквартирных домов (15 750 человек, из них 3 200 - дети) и 8 социальных учреждений (3 сада, 4 образовательных учреждения, детская поликлиника № 2).

Для ликвидации последствий случившегося привлекли 10 человек, 5 единиц техники, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Прокуратура Октябрьского района взяла на контроль ход ремонта.

«При нарушении нормативных сроков будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на перерасчет платы за коммунальную услугу», - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, специалисты дадут оценку действиям (или бездействию) должностных лиц ресурсоснабжающей организации на предмет наличия признаков административного правонарушения.

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