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Происшествия

Стало известно состояние водителей после ДТП на мосту на Токарной

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После аварии на мосту на улице Токарной, которая случилась в четверг, 5 декабря, госпитализация потребовалась водителю, чья машина не слетала вниз.

В 23:00 на мосту не поделили дорогу Renault Logan и Renault Duster. Первым управлял мужчина 1978 года рождения, вторым - мужчина 1986-го.

После столкновения Renault Duster упал с моста. Очевидцы выложили в сеть кадры с места происшествия: лежащий вверх днищем автомобиль, проломленное ограждение и Logan на мосту с разбитой передней частью.

«В результате ДТП водитель Renault Logan получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водителю Renault Duster была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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