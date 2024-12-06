Стало известно состояние водителей после ДТП на мосту на Токарной

06.12.2024 | 10:53

После аварии на мосту на улице Токарной, которая случилась в четверг, 5 декабря, госпитализация потребовалась водителю, чья машина не слетала вниз.

В 23:00 на мосту не поделили дорогу Renault Logan и Renault Duster. Первым управлял мужчина 1978 года рождения, вторым - мужчина 1986-го.

После столкновения Renault Duster упал с моста. Очевидцы выложили в сеть кадры с места происшествия: лежащий вверх днищем автомобиль, проломленное ограждение и Logan на мосту с разбитой передней частью.

«В результате ДТП водитель Renault Logan получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водителю Renault Duster была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка.