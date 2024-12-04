В Пензенской области в ДТП попали 3 пешехода, в том числе ребенок

04.12.2024 | 11:36

Во вторник, 3 декабря, в течение двух часов случилось три ДТП с участием пешеходов: два в Бессоновском районе и одно в Пензе.

Первая авария произошла на 649-м километре трассы М-5 в Чемодановке в 18:00. По предварительным данным, напротив дома № 2 на улице Глазунова 46-летний водитель Toyota Camry сбил 37-летнего мужчину.

Второе ЧП (на фото) случилось на 5-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области в Бессоновке в 18:50. 46-летняя женщина на автомобиле Hyundai допустила наезд на 43-летнего пешехода.

Третье ДТП было на улице Собинова в Пензе в 19:50. Напротив дома № 7а 40-летняя женщина на Kia Ceed сбила 12-летнего мальчика.

Все пешеходы получили травмы и были госпитализированы. По каждому из случаев сейчас проводится проверка, сообщили в областной Госавтоинспекции.