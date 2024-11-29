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Во время сессии гордумы поступил сигнал о взрывном устройстве в здании

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В пятницу, 29 ноября, всего через несколько минут после начала сессии Пензенской городской думы в полицию поступило сообщение о том, что в здании администрации (именно там идет заседание) находится взрывное устройство.

Во время сессии гордумы поступил сигнал о взрывном устройстве в здании

О сигнале доложил начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов, который должен был выступить по одному из вопросов.

«Сейчас, я думаю, приедут правоохранительные органы и будут осуществлять проверку. Предлагаю эвакуироваться», - заявил он.

«Коллеги, какие будут предложения?» - обратился к депутатам председатель гордумы Денис Соболев.

Народные избранники с мест высказались за то, чтобы не прерывать работу. Сессия продолжилась.

Во время сессии гордумы поступил сигнал о взрывном устройстве в здании

Тем временем здание стали покидать сотрудники. К площади Маршала Жукова, 4, приехали росгвардейцы и скорая.

Во время сессии гордумы поступил сигнал о взрывном устройстве в здании

Во время сессии гордумы поступил сигнал о взрывном устройстве в здании

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